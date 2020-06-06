Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новостивчера в 15:32

Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

RT на русскомвчера в 16:07

Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:41

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

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Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ruвчера в 14:26

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 15:02

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАССвчера в 14:25
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Общество

Власти Нью-Йорка отменили комендантский час

News.ru 08:19
Религия

Патриарх Кирилл поздравил верующих со Святой Троицей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ подмосковного поселка Переделкино.
Российская газета 08:01
Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
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Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Футбол

Баллак: Вернер подходит «Челси»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе в «Челси» нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Чемпионат 07:18
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
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Футбол

Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 06:40
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Общество

Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете

По мнению эпидемиолога, первоначальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая предполагала ношение масок только больными COVID-19, неверна.
Известия 07:33
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Культура

Галустян в золотом боди снялся в новом клипе

Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
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Общество

Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска

С середины июня в Москве могут отменить цифровые пропуска, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 04:00
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Происшествия

В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы

В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.
Вести.Ru 05:04
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Происшествия

В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами

РИА Новости 08:48
Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
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Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

РБК 05 июня в 12:32
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Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
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Политика

Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву

Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву.
Lenta.ru 08:07
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе

РБК 08:17
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Религия

Православные празднуют Троицу. Традиции дня

Orengrad.ru вчера в 23:00
Общество

В Петербурге откроют непродовольственные магазины

В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Энергетика

Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
Вести.Ru вчера в 10:37
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Известия вчера в 21:53
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
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