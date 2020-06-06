Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru 08:19
Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих со Святой Троицей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ подмосковного поселка Переделкино.
Российская газета 08:01
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Футбол
Баллак: Вернер подходит «Челси»
Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе в «Челси» нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Чемпионат 07:18
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Футбол
Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 06:40
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете
По мнению эпидемиолога, первоначальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая предполагала ношение масок только больными COVID-19, неверна.
Известия 07:33
Культура
Галустян в золотом боди снялся в новом клипе
Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
Общество
Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска
С середины июня в Москве могут отменить цифровые пропуска, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 04:00
Происшествия
В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы
В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.
Вести.Ru 05:04
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Происшествия
Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку
РБК 05 июня в 12:32
Экономика
Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Политика
Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву
Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву.
Lenta.ru 08:07
Религия
Православные празднуют Троицу. Традиции дня
Orengrad.ru вчера в 23:00
Общество
В Петербурге откроют непродовольственные магазины
В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Энергетика
Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
Вести.Ru вчера в 10:37
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Известия вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00