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Футбол Баллак: Вернер подходит «Челси» Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе в «Челси» нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 482

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 158

Футбол Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту» Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 118

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