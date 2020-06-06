Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Комсомольская правдавчера в 13:53
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Михаил Кокшенов не оставил завещания
Бывшая супруга подчеркивает, что Михаил Михайлович, несмотря на случившийся инсульт 3 года назад, без средств к существованию не остался.
Kleo.ru 03:38
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
Еще 196 заражений опасной инфекцией выявлено в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05 июня в 07:24
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Происшествия
В ДНР на двух шахтах произошли ЧП, погиб человек
Интерфакс 04:18
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 05 июня в 10:06
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня 05 июня в 05:00
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
Общество
19 человек заболели коронавирусом за сутки в Карелии
Выздоровели еще 11 человек: 5 в Петрозаводске, 3 в Суоярвском районе, 2 в Пряжинском районе, 1 в Лахденпохском районе.
Daily 01:45
Футбол
«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Soccer.ru вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
Общество
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ вчера в 11:58
Наука
Никотин помог проникнуть метастазам в мозг мышей с раком легких
Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 05 июня в 10:55
Единоборства
Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей
Bookmaker-ratings.ru 01:32
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Общество
Онищенко призвал решительнее выходить из самоизоляции
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к более решительным мерам по выходу из режима самоизоляции в Москве.
Вести.Ru 03:46
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Игры
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru вчера в 13:50
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru 05 июня в 05:02
Наука
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере поможет найти темную материю
Природа темной материи остается большой загадкой, и раскрытие ее секретов откроет новую дверь для физики.
ГЛАС.RU вчера в 15:56
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34