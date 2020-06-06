Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Армия и оружие
Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто
Недвижимость.RU вчера в 13:37
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
Шоу-бизнес
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Авто
В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Армия и оружие
Сирия новости 7 июня 12.30: мирный житель погиб при теракте в Хасаке, подкрепления турецкой армии развернуты в Идлибе
ФАН 05:30
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings вчера в 16:30
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости 02:53
Общество
Журналист Азар вышел на свободу
Газета.Ru 05:53
Здоровье
Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье
За время эпидемии скончались 557 человек, при этом выздоровели более 10,9 тысячи больных, сообщает Telegram-канал «КОРОНАВИРУС.Мособлштаб».
Live24 вчера в 05:15
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 05 июня в 02:52
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Интерфакс 07:34
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Певица опубликовала милое видео, на котором она с Лукой кормит уточек.
Экспресс газета 07:31
Общество
Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области
В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
Открытый Нижний 07:32
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 05 июня в 09:30
Здоровье
Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск 05 июня в 11:35
Происшествия
Помощнику мэра Ялты нанесли побои за замечание об агрессивной езде
Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду.
Газета.Ru вчера в 19:21
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33