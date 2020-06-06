Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Газета.Ruвчера в 16:46

Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

RT на русскомвчера в 16:07

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 15:02

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новостивчера в 15:32

Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:41

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ruвчера в 14:26

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАССвчера в 14:25
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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Армия и оружие

Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто

Недвижимость.RU вчера в 13:37
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Общество

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
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Шоу-бизнес

В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Авто

В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире

Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Общество

В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
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Армия и оружие

Сирия новости 7 июня 12.30: мирный житель погиб при теракте в Хасаке, подкрепления турецкой армии развернуты в Идлибе

ФАН 05:30
Фигурное катание

Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings вчера в 16:30
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске

Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости 02:53
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Общество

Журналист Азар вышел на свободу

Газета.Ru 05:53
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Здоровье

Врачи дали россиянам советы по питанию в жаркую погоду

iReactor 05:08
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Здоровье

Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье

За время эпидемии скончались 557 человек, при этом выздоровели более 10,9 тысячи больных, сообщает Telegram-канал «КОРОНАВИРУС.Мособлштаб».
Live24 вчера в 05:15
1,4K
Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
2,5K
Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 05 июня в 02:52
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Интерфакс 07:34
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Певица опубликовала милое видео, на котором она с Лукой кормит уточек.
Экспресс газета 07:31
Общество

Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области

В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
Открытый Нижний 07:32
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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Здоровье

Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск 05 июня в 11:35
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Происшествия

Помощнику мэра Ялты нанесли побои за замечание об агрессивной езде

Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду.
Газета.Ru вчера в 19:21
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Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
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В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

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