Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки

Комсомольская правдавчера в 13:53

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 15:02

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Газета.Ruвчера в 16:46

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ruвчера в 14:26

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новостивчера в 15:32

Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:41

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАССвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Футбол

Уткин отреагировал на возможное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА

Чемпионат вчера в 11:46
5
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
231
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
940
Общество

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Весь Китай стал зоной c низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу после того, как в воскресенье, 7 июня, уровень угрозы снизили в северo-восточной провинции Цзилинь.
Известия 00:40
2
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
1,5K
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga 05 июня в 00:00
3,8K
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
124
Политика

Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым

Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
5
Транспорт

Трассу Курагино-Красноярск размыло, поврежден мост

Некоторые участки трассы размыло водой, а в других местах горные речки переливаются на дорогу.
Хакасия 00:25
Наука

Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Популярная механика 05 июня в 05:28
Единоборства

Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою шоу UFC 250

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес из Бразилии победила канадку Фелисию Спенсер в главном бою UFC 250 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:08
Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
4
Шоу-бизнес

На критику Валерии ответил Сергей Шнуров

Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
85
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru вчера в 04:48
39
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
49
Футбол

Тимо Вернер подпишет контракт с «Челси»

Нападающий сборной Германии и клуба "Лейпциг" Тимо Вернер перейдет не в "Ливерпуль", а в "Челси".
Российская газета 05 июня в 03:06
Наука

Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D

Палеонтологи СПбГУ впервые подробно изучили строение мозга и сосудов головы анкилозавра Bissektipelta archibaldi.
Город+ 05 июня в 07:31
29
Общество

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны.
РБК вчера в 19:29
29
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio

По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
3
Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
33
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
15
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
187
Технологии

Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон

Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
Известия вчера в 20:50
8
Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
42
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
576
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
975
Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 05 июня в 15:41
296
Политика

Пушков резко ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Известия вчера в 17:01
46
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное