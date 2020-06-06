Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Вечерняя Москва 06:29
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru 03:30
Гаджеты
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E
Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
Армия и оружие
ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА
ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 05 июня в 07:24
Здоровье
Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае
В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
Фигурное катание
Плющенко показал первые кадры с тренировки Трусовой
Фигурист Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видео с тренировки своей группы во время сборов в Кисловодске.
Профиль вчера в 10:22
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч
В мире число людей, умерших от коронавируса, превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 05:22
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Экономика
Подготовку к строительству моста на остров Елены начинают в Приморье
Председатель правительства Приморья Вера Щербина подписала постановление о выделении средств на подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита в рамках первого этапа строительства "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
PrimaMedia.ru 04:40
Здоровье
Названы рекомендации для переболевших коронавирусом россиян
Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали продолжать соблюдать меры профилактики до окончания пандемии наравне с остальными гражданами.
Lenta.ru 07:08
Происшествия
Отверстия в земле глубиной до 10 метров появились у села в Забайкалье
Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра.
Чита.Ру 05:09
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
Общество
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса
В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета вчера в 05:37
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Известия 08:23
Наука
Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
РИА Новости 08:08
Происшествия
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован
Российская газета 09:02
Общество
Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира
Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.
ТАСС вчера в 22:56
Футбол
Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания памяти жертв коронавируса
Отмечается, что о проведении минуты молчания договорились руководители Ла Лиги и испанской Королевской футбольной федерации.
ProstoProSport 09:11
Кино
Режиссеру «Фантастической четверки» не дали сделать Сью Сторм чернокожей
Режиссер экранизации комиксов "Фантастическая четверка" Джошуа Транк хотел доверить роль Сью Сторм чернокожей актрисе, однако студия 20th Century Fox не позволила ему это сделать.
Kinonews.ru 04:43
Политика
В Китае призывают отказаться от российских ЗРК в пользу китайских
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на вьетнамское издание Soha, российские ЗРК С-300 и С-400 китайские СМИ назвали «некомпетентными» и призвали отказаться от их использования в пользу комплекса FD-2000, произведенные в КНР.
ToDay News Ufa 07:23