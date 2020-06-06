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Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. 380

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Армия и оружие Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне Американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне с целью подавления массовых протестов.

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