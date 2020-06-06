Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

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Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

RT на русскомвчера в 16:07

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Газета.Ruвчера в 16:46

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

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Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:41

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАССвчера в 14:25
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
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Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве

В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
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Колонна техники США вошла в Сирию из Ирака

Колонна грузовиков груженных строительными материалами и горючим в сопровождении армейских внедорожников Hummer пересекла границу между Ираком и Сирией, 7 июня сообщило сирийское государственное агентство SANA.
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REGNUM 09:26
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Диетологи развеяли пять основных мифов о хлебе

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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
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В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Православные отмечают Святую Троицу: чего нельзя делать в этот день

Большой престольный праздник отмечается 7 июня — день Святой Троицы.
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Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
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Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
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Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
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Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
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Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры

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Назвали дату продаж нового Haval H6

Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
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На Введенской жестко столкнулись такси и Ferrari

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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Здоровье

Сразу 240 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
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Диетологи назвали самый вредный суп

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Армия и оружие

Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне

Американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне с целью подавления массовых протестов.
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С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Шевченко продлил контракт со сборной Украины

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины.
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Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
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Бесследно исчез накануне своего дня рождения Бари Алибасов

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Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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