Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Подробнее о событии

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Интерфакс18:42

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новости15:32

Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

RT на русском16:07

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБК15:02

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Газета.Ru16:46

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ru14:26

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАСС14:25
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
22
Политика

С 2021 года Северный флот станет самостоятельным военным округом

Давыдов.Индекс 06:39
331
Энергетика

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
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Политика

Чехия высылает двух российских дипломатов

Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
1,3K
Происшествия

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС 19:14
9
Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 21:02
1
Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
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Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

RT на русском 04:06
8
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2,1K
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Общество

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости 22:21
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 10:41
7
Происшествия

Воспитательница на Украине задушила ребенка в детском саду

Известия 19:36
23
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми вчера в 02:05
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 17:24
907
Шоу-бизнес

Шнуров ответил на критику Валерии

Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания 12:18
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Фигурное катание

Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
106
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:59
3
Хоккей

Валерия Брагина назначили главным тренером сборной России по хоккею

Бывшего главного тренера молодежной сборной России по хоккею Валерия Брагина 5 июня назначили на пост наставника главной команды страны, сообщает пресс-служба ФХР.
МР7.ру вчера в 04:33
2
Энергетика

Эксперт оценил, когда ждать роста цен на нефть

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов оценил вероятность роста цен на нефть и возвращения их к прошлогодним показателям.
РЕН ТВ 15:55
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
157
Единоборства

UFC 250: что важно знать про юбилейный турнир

Первым турниром лета станет UFC 250, который пройдет на новой арене APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
РБК 10:39
Политика

Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, находящегося в Германии.
Страна Советов on-line 07:32
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Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
1,7K
Общество

В Краснодарском крае открылись пляжи

Lenta.ru 00:04
1
Политика

Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
12
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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