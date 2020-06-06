Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 15:32
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Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру вчера в 15:37
Футбол
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
DixiNews 14:30
Единоборства
Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
Военное дело вчера в 03:19
Политика
Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.
РИА Новости 16:46
Политика
В сенат США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
В сенат США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2", сообщил один из соавторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Барассо в Twitter.
Finam.Ru 04 июня в 13:59
Авто
Audi RS Q8 получил 1001-сильный мотор
Стандартная версия Audi RS Q8, фактически, не нуждается в улучшении технических характеристик, так как эстетичный кроссовер уже обладает 4,0-литровым твин-турбированным двигателем с восьмью цилиндрами, мощность которого равна 591 л.с. и 800 Нм.
Car.ru вчера в 03:43
Политика
Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации по ограничениям осознанно, но как можно быстрее.
RT на русском 09:09
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Общество
Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
Британский уличный художник Бэнкси представил в Instagram новую картину.
Ruposters.ru 09:55
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings 16:30
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 12:20
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 07:57
Общество
Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений
Уже на следующей неделе власти Москвы подготовят график дальнейшего выхода из ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Российская газета 04 июня в 14:26
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Космос
Россию подвинули в космосе. Что изменил запуск Crew Dragon: объясняем за 4 минуты. Видео
Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал, как запуск космического корабля Crew Dragon частной американской компании SpaceX изменил расстановку сил в космической гонке, где теперь Россия и что нам мешает делать, как Маск.
Новая газета 13:30
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Здоровье
Российское лекарство от артрита применят для лечения коронавируса
Препарат разрабатывался в качестве лекарства от ревматоидного артрита, однако показал результаты и в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:29
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 17:24
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми вчера в 02:05
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Происшествия
Россиянин выстрелил в хозяина кафе за отказ в просьбе сходить в туалет
За отказ в просьбе мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по владельцу и сотрудникам заведения, после чего скрылся вместе с другими молодыми людьми.
Lenta.ru 18:07
Общество
Мессенджер Telegram снова заработал после сбоя
Москва, 7 июня 2020, 01:35 — REGNUM После сбоя в целом ряде стран мессенджер Telegram по-прежнему работает нестабильно.
REGNUM 18:35