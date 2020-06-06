Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Александр Новак
Чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 15:32

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