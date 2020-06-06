Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Авто
Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller
110km.ru вчера в 07:05
Единоборства
Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Леру Кудрявцеву за пост с черной икрой
Известная ведущая Лера Кудрявцева обнародовала пост в микроблоге, который посвятила пищевым свойствам черной икры.
Актуальные Новости 00:55
Общество
В Краснодарском крае открылись пляжи
Lenta.ru 00:04
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Финансы
Рубль снизился к доллару в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,83 руб. — это на 16,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 04 июня в 03:24
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Здоровье
Sözcü (Турция): любопытные сведения о месте хлеба в диете (Sözcü)
Диеты, ограничивающие потребление углеводов и хлеба, относятся к часто используемым методам снижения веса.
ИноСМИ 20:10
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
В Лондоне по меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов
По меньшей мере 23 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне, сообщается на сайте городской полиции.
РИА Новости 19:55
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Энергетика
Мексика отказывается сокращать добычу нефти с июля
"Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать", - приводит слова главы Минэнерго Мексики газета El Milenio.
Московский Комсомолец 20:29
Экономика
Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
РБК 19:24
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Авто
55-летний «Запорожец» за 1,2 млн рублей продают в США
Продавец оценил советский автомобиль почти 18 тыс. долларов (примерно 1,2 миллиона рублей).
Тарантас Ньюс вчера в 09:16
Армия и оружие
Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто
Недвижимость.RU 13:37
Гаджеты
Эксперт рассказал, на какие смартфоны надо ставить антивирус
Как рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, данная оперативная система является открытой, поэтому ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple.
Московский Комсомолец 20:00