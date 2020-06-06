Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.

Гаджеты Рынок флагманских аппаратов Apple падает По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает. 2

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,5K

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 858

Финансы Рубль снизился к доллару в начале торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,83 руб. — это на 16,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. 18

Шоу-бизнес Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей. 28

Шоу-бизнес Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. 25

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Энергетика Мексика отказывается сокращать добычу нефти с июля "Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать", - приводит слова главы Минэнерго Мексики газета El Milenio.

Экономика Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%. 1