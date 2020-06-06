Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новости15:32

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБК15:02

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

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Новак прокомментировал продление сделки ОПЕК+

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Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфакс14:41

Новак: Россия в июне будет стремиться к 100% исполнению сделки ОПЕК+

Газета.Ru14:10

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ru14:26
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

BFM.ru 05:33
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Общество

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

RT на русском 13:36
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Шоу-бизнес

Юлия Норкина совершила самоубийство

StarHit.ru вчера в 13:48
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Армия и оружие

Россия наращивает военную мощь на западном стратегическом направлении

Актуальные Новости вчера в 05:09
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей вчера в 10:25
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
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Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
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Кино

Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»

Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю".
Kinonews.ru вчера в 05:27
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Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
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Происшествия

В СКР взяли на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном управлении дело об убийстве 12-летней школьницы в Красноярском крае.
Известия 11:19
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Шоу-бизнес

Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
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Экономика

Эксперты: ралли на американских торговых площадках еще не окончено

Опрошенные ТАСС экономисты полагают, что ралли еще не закончилось и похожие сценарии будут повторятся.
ТАСС вчера в 18:40
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
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Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Общество

Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке

Москва 24 04 июня в 16:41
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
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Политика

Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии

Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 12:09
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
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Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом

Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
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Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
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На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
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Армия и оружие

Военные инженеры прибыли в Заполярье для восстановления моста

Разрушенный из-за половодья в Мурманской области мост помогут восстановить военные инженеры Западного военного округа, которые прибыли в регион со спецтехникой.
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