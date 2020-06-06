Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Комсомольская правда13:53
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Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Политика
Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть
Evo-rus.com вчера в 10:49
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика вчера в 08:34
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
РИА Новости 13:10
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Политика
Зеленский отреагировал на протесты об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов против главы МВД страны Арсена Авакова, однако пока лучшего кандидата на этот пост нет.
ФАН 11:41
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 12:08
Общество
В Татарстане отменили масочно-перчаточный режим в общественных местах
Масочно-перчаточный режим был ослаблен в Татарстане, сообщило агентство "Татар-Информ" со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.
Радио Sputnik 10:20
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg.
Ruposters.ru 05:22
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Политика
Новыми санкциями Китаю и ЕС пригрозил Трамп
Как сообщает РИА Новости, Президент США Дональд Трамп заявил о том, что готов ввести пошлины на все автомобили из Европы, если Евросоюз не отменит пошлины на американских лобстеров.
Live24 вчера в 16:19
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Религия
Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан
После двух вынужденных месяцев изоляции в российских храмах ввели целый ряд санитарных правил, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:40
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости 11:49
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:46
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Пелагея изменила имидж и помолодела
Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо вчера в 05:06