Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБК15:02

Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки

Комсомольская правда13:53

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ru14:26

Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфакс14:41

Все страны ОПЕК+ подтвердили обязательства по 100% исполнению сделки по снижению добычи

Эхо Москвы13:31

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАСС14:25

Новак: Россия в июне будет стремиться к 100% исполнению сделки ОПЕК+

Газета.Ru14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Общество

Друг раскрыл причину смерти Юлии Норкиной

Взгляд.ру вчера в 19:13
2,5K
Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
236
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня вчера в 12:03
32
Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
29
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
95
Политика

Путин распорядился создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
3,9K
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:52
2,4K
Армия и оружие

За сутки от коронавируса вылечились 90 российских военных

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:16
7
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
40
Религия

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу.
Областная газета 00:00
212
Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
40
Здоровье

В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Российская газета 06:36
533
Фигурное катание

Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings 16:30
Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
786
Экономика

Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

На фоне потери почти 43 миллионами американцев своих рабочих мест, совокупное состояние американских миллиардеров за последние 11 недель, с момента начала пандемии коронавируса, увеличилось на 565 миллиардов долларов и достигло 3,51 триллиона.
Российская газета вчера в 00:07
23
Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
50
Культура

«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»

Представители компании «Союзмультфильм» прокомментировали эскиз нового образа Волка из мультсериала «Ну, погоди!».
News.ru вчера в 07:36
55
Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
560
Армия и оружие

ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»

Военное дело 10:38
5
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:46
278
Политика

Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, находящегося в Германии.
Страна Советов on-line 07:32
156
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава раскрыла имя нового бойфренда

В эфире шоу «Честный развод», которое недавно запустила Агата Муцениеце, звезда Comedy Woman призналась, наконец, как зовут её нового избранника.
7Дней.ру 13:00
6
Происшествия

Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области

Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия 07:44
Политика

«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
784
Финансы

Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
29
Общество

В работе Telegram произошёл глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой.
RT на русском 16:36
1
Кино

Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в «Брате 2»

В интервью программе «Индустрия кино» актёр Юрий Стоянов рассказал, зачем Алексей Балабанов позвал его озвучить таксиста и объяснил, что такое «добавить Одессы».
Фильм Про вчера в 10:59
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное