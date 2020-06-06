Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новости15:32

Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

RT на русском16:07

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАСС14:25

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ru14:26

Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфакс14:41

Новак: Россия в июне будет стремиться к 100% исполнению сделки ОПЕК+

Газета.Ru14:10

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБК15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
1
Здоровье

В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
525
Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
20
Экономика

ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК вчера в 10:10
17
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
95
Армия и оружие

Путин утвердил условия применения ядерного оружия

В открытом доступе впервые появился документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который 2 июня подписал президент России Владимир Путин.
KM.ru 04 июня в 08:27
2K
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:46
274
Кино

Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

Народные новости 04 июня в 09:44
6
Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
365
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
205
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
981
Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
1,1K
Наука

Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг

Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС Наука вчера в 06:21
55
Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
49
Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
1K
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
1K
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,5K
Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом

Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
159
Политика

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
3,8K
Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
296
Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
544
Здоровье

Коронавирус подтвердился у 17 жителей Жуковского за минувшие сутки

По данным Министерства здравоохранения Московской области, в авиаграде диагноз подтвердился у 17 пациентов (всего 605 случаев), в Люберцах - у 15 (1555), в Раменском - у 23 (1009).
Авиаград Жуковский вчера в 05:30
1,4K
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
2,1K
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
4
Авто

Названы самые продаваемые по итогам мая кроссоверы в России

Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
64
Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
8
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com 09:08
89
Наука

Обнаружены следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне

NewInform 02:20
13
Политика

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

RT на русском 13:36
606
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное