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Общество Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет. 20

Экономика ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 17

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