Энергетика

КомпанияКомпанияНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче

Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году. На такой шаг может подтолкнуть рост потребления сырья. Вопрос обсудят в марте на встрече с партнерами по ОПЕК+, сказал министр.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Эксперты оценили заявление Новака о выходе России из сделки ОПЕК+

Газета.Ru27 декабря в 12:42

Новак: Россия может выйти из соглашения ОПЕК+

News.ru27 декабря в 06:46

Россия может выйти из сделки ОПЕК+

Московский Комсомолец27 декабря в 03:10

Россия захотела подорвать главное нефтяное соглашение мира

Lenta.ru27 декабря в 05:22

Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти

Rambler News Service27 декабря в 03:48

Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+

Российская газета27 декабря в 03:42

Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

Интерфакс27 декабря в 07:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
РБК 14:39
Политика

Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах в РФ

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.
News.ru 11:10
Экономика

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском 14:59
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 14:56
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 14:37
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Коммерсантъ 11:30
Шоу-бизнес

Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек

«Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».
Интересная Россия 06:57
Происшествия

В Техасе произошла стрельба в церкви

RT на русском 14:36
Политика

Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Газета.Ru 15:04
Общество

Врач рассказала об опасности приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
РИА Новости 08:17
Культура

Лазарев и Лобода помирились после громкого скандала на «Премии МУЗ-ТВ»

Исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода стали гостями передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия».
NewInform 12:06
Футбол

Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Metaratings 14:02
Происшествия

В серьезном ДТП на КАД погиб водитель

В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе Skoda влетела в несколько препятствий, отчего машина превратилась в хлам, а водитель погиб.
АБН 14:41
Наука

Ученые предсказали эффект антидепрессантов по изменению связей в мозге

Ученые из Манчестерского и Йельского университетов провели исследование антидепрессантов и смогли предсказать их эффект по изменению связей в мозге.
МедиаПоток 06:44
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Коммерсантъ 12:58
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Культура

Gearbox хотела вернуть Красавчика Джека в Borderlands 3

CyberSport.ru 15:03
Общество

Астрологический гороскоп на 2020 год

Иначе вашего энтузиазма и сил до конца года просто не хватит.
Kaluga-poisk.ru 04:00
Происшествия

На Дунайском путепроводе водитель Skoda на ходу взорвал петарду

Сегодня днем на Дунайском путепроводе между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda бросил петарду на дорогу.
Телеканал Санкт-Петербург 14:29
Космос

Украина показала облик сверхтяжелых ракет для лунных миссий

ФАН 10:33
Хоккей

Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ

Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
RT на русском 14:37
Культура

Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео

Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
CyberSport.ru вчера в 03:27
Политика

В Германии назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года

Британский институт Yougov попросил немцев назвать политика, который будет играть значимую роль в решении глобальных проблем в следующем году.
Деловое.ТВ 08:51
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Общество

Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
REGNUM 08:50
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 27 декабря в 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное