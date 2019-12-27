Энергетика
КомпанияНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче
Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году. На такой шаг может подтолкнуть рост потребления сырья. Вопрос обсудят в марте на встрече с партнерами по ОПЕК+, сказал министр.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service27 декабря в 03:48
Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+
Российская газета27 декабря в 03:42
Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год
Интерфакс27 декабря в 07:13
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах в РФ
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек
«Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».
Происшествия
В Техасе произошла стрельба в церкви
Политика
Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина
По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Общество
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Культура
Лазарев и Лобода помирились после громкого скандала на «Премии МУЗ-ТВ»
Исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода стали гостями передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия».
Футбол
Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Происшествия
В серьезном ДТП на КАД погиб водитель
В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе Skoda влетела в несколько препятствий, отчего машина превратилась в хлам, а водитель погиб.
Наука
Ученые предсказали эффект антидепрессантов по изменению связей в мозге
Ученые из Манчестерского и Йельского университетов провели исследование антидепрессантов и смогли предсказать их эффект по изменению связей в мозге.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Культура
Gearbox хотела вернуть Красавчика Джека в Borderlands 3
Общество
Астрологический гороскоп на 2020 год
Иначе вашего энтузиазма и сил до конца года просто не хватит.
Происшествия
На Дунайском путепроводе водитель Skoda на ходу взорвал петарду
Сегодня днем на Дунайском путепроводе между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda бросил петарду на дорогу.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ
Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Культура
Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео
Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
Политика
В Германии назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года
Британский институт Yougov попросил немцев назвать политика, который будет играть значимую роль в решении глобальных проблем в следующем году.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.