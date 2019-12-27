Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году. На такой шаг может подтолкнуть рост потребления сырья. Вопрос обсудят в марте на встрече с партнерами по ОПЕК+, сказал министр.

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче

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