Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году. На такой шаг может подтолкнуть рост потребления сырья. Вопрос обсудят в марте на встрече с партнерами по ОПЕК+, сказал министр.

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче

Общество Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.

Происшествия В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

Театры Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника» Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Здоровье Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ Врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с позицией британских медиков, которые рассказали, что соблюдение водного баланса поможет улучшить работу пищеварительного тракта и ускорить метаболизм.

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Политика Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.

Экономика Тюменский суд признал банкротом Антипинский НПЗ Арбитражный суд Тюменской области принял решение признать банкротом Антипинский НПЗ и ввести в отношении него процедуру конкурсного производства, передает корреспондент Znak.com из зала суда.

Общество ФАС возбудила дело против Booking.com B.V Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.