Энергетика
КомпанияНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче
Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году. На такой шаг может подтолкнуть рост потребления сырья. Вопрос обсудят в марте на встрече с партнерами по ОПЕК+, сказал министр.
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Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service27 декабря в 03:48
Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год
Интерфакс27 декабря в 07:13
Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+
Российская газета27 декабря в 03:42
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Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Здоровье
Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ
Врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с позицией британских медиков, которые рассказали, что соблюдение водного баланса поможет улучшить работу пищеварительного тракта и ускорить метаболизм.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Общество
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек Лиза Пескова описала, что значит "русский стиль" красоты во Франции.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Экономика
Тюменский суд признал банкротом Антипинский НПЗ
Арбитражный суд Тюменской области принял решение признать банкротом Антипинский НПЗ и ввести в отношении него процедуру конкурсного производства, передает корреспондент Znak.com из зала суда.
Футбол
Мамаев рассказал об извлеченном для себя уроке и планах на 2020 год
Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в футбольный клуб «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.
Армия и оружие
Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57
Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как сделать полезным новогоднее меню
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире передачи "О самом главном" рассказал, как сделать традиционное новогоднее меню полезным.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Происшествия
В Мурманске пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
В Мурманске сотрудники управлений СКР и ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы".