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ИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
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Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service03:48
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