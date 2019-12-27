Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

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Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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