Энергетика
ИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service03:48
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Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Экономика
Правительство обсуждает выкуп доли ЦБ в Сбербанке
Правительство обсуждает вопрос выкупа доли Сбербанка у ЦБ.
Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: «Трусова открыла новые горизонты в фигурном катании»
Скажу, что она уже великая спортсменка. Трусова — человек, который открыл нам новые горизонты в фигурном катании.
Общество
Открытие станций коричневой ветки метро в Петербурге перенесли на год
Открытие станций «Юго-Западная» и «Путиловская» переносят на сентябрь 2023 года.
Общество
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Авто
УАЗ продлит зимние каникулы до 10 февраля
Технологическая цепочка завода поэтапно будет запущена в обычный штатный режим с 10 февраля.
Культура
Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек
В возрасте 86 лет умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Общество
Facebook в открытую передает спецслужбам США личные данные пользователей
Регуляторы по всему миру говорят о том, что стремление Facebook собрать личные данные пользователей оправдываются интегрированием Messenger, WhatsApp и Instagram.
Авто
La Gazzetta dello Sport показала эскиз «Феррари» 2020 года
Презентация «Феррари»-2020 состоится 11 февраля. Постеры «Феррари» для Гран-при «Формулы-1» – особый вид искусства.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии
«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Шоу-бизнес
80-летний Эммануил Виторган собрался завести еще ребенка
Актер Эммануил Виторган, которому 27 декабря исполнилось 80 лет, заявил в интервью сайту KP.RU, что он намерен завести еще одного ребенка.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Здоровье
Врач напомнил о вреде и пользе потребления чая
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, как чай влияет на человеческий организм, а также развеял миф о вреде чая в пакетиках.
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Авто
Внедорожник «Русский Прадо» получит кнопочный ручник
Футбол
«Ливерпуль» досрочно вернул защитника из аренды в «Штутгарте»
«Ливерпуль» достиг соглашения со «Штутгартом» о досрочном возвращении защитника Натаниэля Филлипса.