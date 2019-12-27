Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

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Правительство обсуждает вопрос выкупа доли Сбербанка у ЦБ.
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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
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В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии

«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
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