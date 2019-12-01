Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Интерфакс02:55

Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+

Российская газета03:42

Новак: Россия скоро рассмотрит вопрос о выходе из соглашения ОПЕК+

Газета.Ru03:35

Россия может выйти из сделки ОПЕК+

Московский Комсомолец03:10

Россия захотела подорвать главное нефтяное соглашение мира

Lenta.ru05:22

Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти

Rambler News Service03:48

Глава Минэнерго допустил выход России из соглашения ОПЕК+

Красная весна05:08
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Происшествия

Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

РИА Новости 03:09
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Вести.Ru вчера в 11:30
Общество

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:55
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Единоборства

Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым»

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
Rambler News Service вчера в 11:32
Космос

Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами

Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 00:07
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Казахстане

1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Lenta.ru 00:22
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан.
Газета.Ru 02:11
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Космос

Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

В 2018 году зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние в 24 миллиона километров, совершив свое первое сближение с Солнцем.
РИА Новости 05:23
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Политика

Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США

Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.
ФАН 02:46
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

РБК 04:39
Наука

Малярийные комары чувствуют токсины при помощи лапок

Как сообщает ToDay News Ufa, изучая малярийных комаров ученые из Ливерпульской школы тропической медицины выяснили, почему насекомые остаются не уязвимыми для инсектицидов.
ToDay News Ufa вчера в 06:35
Спорт

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Ведомости 04:08
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву

Певец Сергей Лазарев навестил в больнице Леру Кудрявцеву, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов.
ТВ Центр 03:21
Политика

Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу

Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 05:17
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Происшествия

Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

РИА Новости вчера в 05:17
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Гаджеты

В Android 11 исправят старую проблему при записи видео в смартфонах

Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом.
Ferra 05:27
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета 25 декабря в 22:38
Политика

РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
REGNUM 04:27
Футбол

Объявлена сборная десятилетия чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) собрала сборную десятилетия, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:45
Общество

Сергей Цивилев нашел деньги на погашение шахтерам долгов по зарплате

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев собрал рабочее совещание с руководителями компаний, задолжавших зарплаты работникам, и главами городов, где находятся предприятия.
Комсомольская правда - Кемерово 04:55
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Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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