Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

Интерфакс07:13

Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+

Российская газета03:42

Новак: Россия скоро рассмотрит вопрос о выходе из соглашения ОПЕК+

Газета.Ru03:35

Россия может выйти из сделки ОПЕК+

Московский Комсомолец03:10

Россия захотела подорвать главное нефтяное соглашение мира

Lenta.ru05:22

Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти

Rambler News Service03:48

В России не исключили выхода из соглашения ОПЕК+

Росбалт05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Футбол

Златан Ибрагимович намекнул на свой переход в «Милан»

ГЛАС.RU 04:24
Футбол

«ПСЖ» предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт

«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе новый долгосрочный контракт.
Чемпионат 00:39
Авто

Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
SpeedMe 01:05
Хоккей

«Авангард» расторг контракты с Покка и Чудиновым

Напомним, финский легионер Покка провел в этом сезоне 41 матч, в которых набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+7». Чудинов получил травму в начале сезона и пока на лед не возвращался.
Om1.ru вчера в 20:57
Происшествия

В центре Петербурга таксист изнасиловал пассажирку

В Санкт-Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку. В полицию обратилась 25-летняя петербурженка.
Санкт-Петербургские ведомости 03:50
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews вчера в 06:37
Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

Вести.Ru 06:24
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Технологии

Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России

Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
3DNews 04:16
Происшествия

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
РИА Новости 03:09
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Футбол

«Ливерпуль» досрочно вернул защитника Филлипса из аренды в «Штутгарте»

Защитник Натаниэль Филлипс возвращается в «Ливерпуль» из аренды в «Штутгарте».
Sports.ru 05:41
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
РБК 06:44
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Коммерсантъ 06:55
Культура

Путин поздравил Виторгана с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
РИА Новости 01:59
Политика

Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах России

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах России.
РБК 07:12
Политика

Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе

Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.
REGNUM 06:31
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru вчера в 10:06
Политика

В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН

Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.
REGNUM 06:35
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

RT на русском 06:53
Общество

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:55
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Газета.Ru 05:25
Общество

Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Газета.Ru 03:55
Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Российская газета 04:42
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад 25 декабря в 07:42
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу

Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня 25 декабря в 02:45
Здоровье

В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь

В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Lenta.ru 05:47
Биатлон

Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на традиционных отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».
News.ru вчера в 05:38
Происшествия

Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве

В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Газета.Ru вчера в 10:43
Наука

Астрофизики запретили звездам промежуточных масс превращаться в нейтронные

Астрономы выяснили, что ядра звезд промежуточных масс в результате вспышки сверхновой с превалирующей вероятностью превращаются не в нейтронные звезды, а в белые карлики, при этом частично разрушаясь.
N+1 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное