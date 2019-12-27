Энергетика
ИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service03:48
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Футбол
«ПСЖ» предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт
«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе новый долгосрочный контракт.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Хоккей
«Авангард» расторг контракты с Покка и Чудиновым
Напомним, финский легионер Покка провел в этом сезоне 41 матч, в которых набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+7». Чудинов получил травму в начале сезона и пока на лед не возвращался.
Происшествия
В центре Петербурга таксист изнасиловал пассажирку
В Санкт-Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку. В полицию обратилась 25-летняя петербурженка.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Технологии
Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России
Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
Происшествия
На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы
Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Футбол
«Ливерпуль» досрочно вернул защитника Филлипса из аренды в «Штутгарте»
Защитник Натаниэль Филлипс возвращается в «Ливерпуль» из аренды в «Штутгарте».
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Культура
Путин поздравил Виторгана с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Политика
Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах России
Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах России.
Политика
Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Политика
В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН
Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Здоровье
В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь
В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Биатлон
Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на традиционных отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».
Происшествия
Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве
В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Наука
Астрофизики запретили звездам промежуточных масс превращаться в нейтронные
Астрономы выяснили, что ядра звезд промежуточных масс в результате вспышки сверхновой с превалирующей вероятностью превращаются не в нейтронные звезды, а в белые карлики, при этом частично разрушаясь.