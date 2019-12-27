С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Авто Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.

Хоккей «Авангард» расторг контракты с Покка и Чудиновым Напомним, финский легионер Покка провел в этом сезоне 41 матч, в которых набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+7». Чудинов получил травму в начале сезона и пока на лед не возвращался.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Технологии Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Культура Путин поздравил Виторгана с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Политика Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.

Политика В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.

Общество Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Экономика ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Космос В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.

Происшествия Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".