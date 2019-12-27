Энергетика
ИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год
Интерфакс27 декабря в 07:13
Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service27 декабря в 03:48
Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+
Российская газета27 декабря в 03:42
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