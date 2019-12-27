Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Эксперты оценили заявление Новака о выходе России из сделки ОПЕК+

Газета.Ru27 декабря в 12:42

Новак: Россия может выйти из соглашения ОПЕК+

News.ru27 декабря в 06:46

Россия захотела подорвать главное нефтяное соглашение мира

Lenta.ru27 декабря в 05:22

Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

Интерфакс27 декабря в 07:13

Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти

Rambler News Service27 декабря в 03:48

Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+

Российская газета27 декабря в 03:42

Россия может выйти из сделки ОПЕК+

Московский Комсомолец27 декабря в 03:10
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
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Прощание с художественным руководителем «Современника» народной артисткой СССР Галиной Волчек началось в театре на Чистопрудном бульваре в Москве.
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Апина рассказала о состоянии Моисеева

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Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73

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«Газпром» и Украина пока не договорились

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Экс-депутат Рады объяснил опасения Украины из-за «Северного потока-2»

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Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
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