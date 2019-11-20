Экономика
КоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы
Интерфаксвчера в 06:37
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На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
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Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела
Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
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Шесть нацгвардейцев пострадали в стычке с радикалами в Донбассе
Официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 21 ноября заявил на брифинге о том, что при попытке задержать группу боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в Донбассе были ранены шесть сотрудников нацгвардии Украины.
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Что делать с экономикой Украины толком не знает никто
На самом деле никто толком не знает.
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«Шахтер» оштрафован за объявления на русском языке
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