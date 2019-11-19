Экономика
КоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Армия и оружие
МИД России осудил авиаудары Израиля по Сирии
Россия считает неправильным нападение израильских Военно-воздушных сил на Сирию.
Армия и оружие
Курды извинились перед российскими военными
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Общество
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
Общество
Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Общество
Безработным россиянам начислят стаж для пенсии
В страховой стаж гражданина РФ могут быть включены периоды, когда человек не работал, но есть несколько условий.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена намерениями Софии Ротару вернуться в РФ
Многолетняя ведущая телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк в интервью «Царьграду» прокомментировала возвращение Софии Ротару на российскую сцену.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Политика
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Игры
PlayStation 5 представят 20 ноября
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Армия и оружие
В США засомневались в способности России производить истребители
Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.