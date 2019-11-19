Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

РИА Новости06:29

Новак допустил начало поставок по «Северному потоку-2» до конца года

РБК08:34

Трассу «Северного потока-2» в водах Дании отсмотрели перед укладкой

Евразия Dailyвчера в 10:20

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

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В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы

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