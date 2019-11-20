Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

РИА Новостивчера в 06:29

В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы

Интерфаксвчера в 06:37

Новак: поставки газа по «Северному потоку - 2» могут начаться в ближайшие месяцы

ТАССвчера в 07:57

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Коммерсантъвчера в 07:37

Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

RT на русскомвчера в 07:28

Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Российская газетавчера в 06:46

Новак назвал сроки запуска «Северного потока – 2»

Известиявчера в 06:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество

«Каста» предложила Путину свой гимн России

Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Lenta.ru 08:02
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Происшествия

Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 06:30
Происшествия

Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи «квадратов»

Площадь пожара в поселении Мосрентген в новой Москве, где ранее загорелось жилое здание, выросла до одной тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:55
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 06:28
Наука

Ученые выяснили, как работает в голове нейронный компас

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы изучили, каким образом синхронизируются в мозге мухи-дрозофилы два потока информации о направлении движения — внутренние ощущения и внешние ориентиры, положение которых может меняться.
РИА Новости 04:57
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 03:23
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт 04:56
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Политика

МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей.
Газета.Ru 09:46
Политика

Госдума приняла во втором чтении проект о признании физлиц иноагентами

Документ внесли в Госдуму ещё в 2017 году. В нем предусмотрены штрафы до 5 млн рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.
Говорит Москва 19 ноября в 08:46
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы

Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Слово и Дело 03:17
Здоровье

Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ

В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.
Нижегородская Правда 08:16
Экономика

Курс Bitcoin установил новый месячный минимум. Что будет дальше

В четверг, 21 октября, криптовалюта Bitcoin подешевела до месячного минимума в $7944.
РБК 08:43
Авто

Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Автоновости дня 19 ноября в 22:38
Технологии

Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов

Исследование Microsoft и IDC проводилось в Венгрии, Греции, Польше, России, Румынии и Чехии.
Ferra 09:34
Здоровье

Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела

Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
VSE42.RU вчера в 20:16
Кино

Мединский прокомментировал «развод» фильмов в новогодние праздники

Чиновник подчеркнул, что в новогодние праздники выходят лучшие российские ленты.
Piter.tv 09:39
Политика

Путин назвал технологии добычи сланцевой нефти бесперспективными

Технологии добычи сланцевой нефти на сегодняшний день бесперспективны и очень затратны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!», 20 ноября сообщает REGNUM.
Красная весна вчера в 20:38
Экономика

Китай призвал РФ перейти на юани

На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Pravda.Ru 01:30
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
Общество

Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
RT на русском 09:59
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Армия и оружие

В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе

Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
RT на русском 08:16
Политика

В США предлагают запретить выход страны из Договора по открытому небу

В США предлагают запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по приостановке или выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском 00:35
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное