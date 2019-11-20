Экономика
КоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы
Интерфаксвчера в 06:37
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Общество
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Космос
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Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Происшествия
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Экономика
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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Наука
Ученые выяснили, как работает в голове нейронный компас
Американские ученые из Гарвардской медицинской школы изучили, каким образом синхронизируются в мозге мухи-дрозофилы два потока информации о направлении движения — внутренние ощущения и внешние ориентиры, положение которых может меняться.
Экономика
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Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Футбол
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Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
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В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей.
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о признании физлиц иноагентами
Документ внесли в Госдуму ещё в 2017 году. В нем предусмотрены штрафы до 5 млн рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Здоровье
Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ
В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.
Экономика
Курс Bitcoin установил новый месячный минимум. Что будет дальше
В четверг, 21 октября, криптовалюта Bitcoin подешевела до месячного минимума в $7944.
Авто
Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Технологии
Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов
Исследование Microsoft и IDC проводилось в Венгрии, Греции, Польше, России, Румынии и Чехии.
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела
Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
Кино
Мединский прокомментировал «развод» фильмов в новогодние праздники
Чиновник подчеркнул, что в новогодние праздники выходят лучшие российские ленты.
Политика
Путин назвал технологии добычи сланцевой нефти бесперспективными
Технологии добычи сланцевой нефти на сегодняшний день бесперспективны и очень затратны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!», 20 ноября сообщает REGNUM.
Экономика
Китай призвал РФ перейти на юани
На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Армия и оружие
В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе
Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
Политика
В США предлагают запретить выход страны из Договора по открытому небу
В США предлагают запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по приостановке или выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).