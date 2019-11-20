Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Происшествия Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Происшествия Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи «квадратов» Площадь пожара в поселении Мосрентген в новой Москве, где ранее загорелось жилое здание, выросла до одной тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Наука Ученые выяснили, как работает в голове нейронный компас Американские ученые из Гарвардской медицинской школы изучили, каким образом синхронизируются в мозге мухи-дрозофилы два потока информации о направлении движения — внутренние ощущения и внешние ориентиры, положение которых может меняться.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.

Здоровье Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.

Здоровье Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.

Политика Путин назвал технологии добычи сланцевой нефти бесперспективными Технологии добычи сланцевой нефти на сегодняшний день бесперспективны и очень затратны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!», 20 ноября сообщает REGNUM.

Экономика Китай призвал РФ перейти на юани На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.