Экономика
КоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы
Интерфаксвчера в 06:37
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