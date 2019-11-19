Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

Начало поставок газа по газопроводу "Северный поток — 2" может начаться еще до Нового года, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости06:29

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Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

РИА Новости06:29

Трассу «Северного потока-2» в водах Дании отсмотрели перед укладкой

Евразия Dailyвчера в 10:20

Новак допустил начало поставок по «Северному потоку-2» до конца года

РБК08:34

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

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Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

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В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы

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Новак назвал сроки запуска «Северного потока – 2»

Известия06:40
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
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Экс-министр Абызов перевел в офшоры более $800 млн, пишут СМИ

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов несколько лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов.
Газета.Ru 09:33
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Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

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Lenta.ru 08:32
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NASA: Земля может столкнутся с астероидом-убийцей 6 мая 2022 года

News.ru 09:29
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
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Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
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Замглавы МИД Украины покинет пост из-за разногласий по поводу России

«24 канал», который приводит выдержки из программы с Зеркаль, отмечает, что на вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему дипломат не хочет остаться в ведомстве как часть системы, которая может оказывать сопротивление России, она ответила: «Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента».
Известия 09:17
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Общество

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
RT на русском 09:48
Политика

На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
Взгляд.ру 09:51
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 08:23
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Политика

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 24»

Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в Twitter Владимир Соловьев.
РИА Новости 09:40
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».
РБК 06:10
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
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Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:06
Экономика

Россия пустит грузы в обход Прибалтики

Pravda.Ru 08:35
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Спорт

В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб

В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в 10 крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии.
РБК 09:54
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Политика

До Киева не дошло более $35 млн военной помощи США

Американская газета Los Angeles Times со ссылкой на отчет о расходах Пентагона сообщила о выделении правительством США около $400 млн Украине в качестве военной помощи, однако Киев до сих недополучил из этой суммы $35,2 млн.
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«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
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Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
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Экономика

«Почта России» запустила услугу «Легкий возврат» для интернет-заказов

"Почта России" запустила в своих отделениях услугу возврата интернет-заказа по упрощенной схеме "Легкий возврат", говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:40
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MacBook Pro обзавелся таинственным датчиком

В сервисном документе указано, что дисплей компьютера и датчик угла наклона крышки должны быть откалиброваны после завершения того или иного ремонта.
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