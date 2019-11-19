Начало поставок газа по газопроводу "Северный поток — 2" может начаться еще до Нового года, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

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