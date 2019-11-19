Экономика
КоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Начало поставок газа по газопроводу "Северный поток — 2" может начаться еще до Нового года, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.РИА Новости06:29
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Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 24»
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Экономика
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Экономика
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Шоу-бизнес
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В сервисном документе указано, что дисплей компьютера и датчик угла наклона крышки должны быть откалиброваны после завершения того или иного ремонта.