Экономика
КоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы
Интерфаксвчера в 06:37
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
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Власти назвали сроки начала работы «Северного потока-2»
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Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»
Экономика
Госдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года
Главный финансовый документ прошел третье чтение в Госдуме. В 2020-2022 годы бюджет будет профицитным и более эффективным.
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Red Bull провела пит-стоп в невесомости
Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.
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Экономика
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В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Армия и оружие
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Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
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Фонд Навального подает в суд на Путина
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Общество
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