Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНовак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Новак: поставки газа по «Северному потоку - 2» могут начаться в ближайшие месяцы

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Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Российская газетавчера в 06:46

Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

RT на русскомвчера в 07:28

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В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы

Интерфаксвчера в 06:37

Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

РИА Новостивчера в 06:29
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Власти назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

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Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
РИА Новости 07:09
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по состоянию переданных ей из России трёх украинских кораблей вряд ли повлияют на подготовку саммита в нормандском формате.
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Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

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Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
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Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
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В Турции пропал российский футболист Садаев

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Госдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года

Главный финансовый документ прошел третье чтение в Госдуме. В 2020-2022 годы бюджет будет профицитным и более эффективным.
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Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов из-за уязвимости приложения для хакеров.
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Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми.
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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
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Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
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Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет.
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Причиной увольнения Анны Лесонен стал ее недавний пост в социальной сети Facebook, в котором она поделилась опытом уборки придомовой территории в городском районе Перевалка.
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В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
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Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 02:29
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