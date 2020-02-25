Энергетика

ИнфоросНовак: эра нефти продлится еще не менее 20 лет

Глава Минэнерго Александр Новак выразил мнение, что спрос на углеводороды, в том числе на нефть, сохранится в ближайшие десятилетия, несмотря на торможение темпов роста потребления.
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В России обозначили сроки «эры нефти»

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Московский Комсомолецвчера в 15:26

Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Коммерсантъвчера в 15:24

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

РИА Новостивчера в 15:00

Новак: Эра нефти продлится еще не менее 20 лет

РЕН ТВвчера в 13:53

Новак назвал продолжительность сохранения спроса на нефть

РБКвчера в 22:43
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Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
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