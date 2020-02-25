Глава Минэнерго Александр Новак выразил мнение, что спрос на углеводороды, в том числе на нефть, сохранится в ближайшие десятилетия, несмотря на торможение темпов роста потребления.

Новак: эра нефти продлится еще не менее 20 лет

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