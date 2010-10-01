Энергетика
News.ruНовак: фьючерсы на нефть WTI обвалили спекулянты
Стоимость нефтяных фьючерсов на смесь WTI обвалилась из-за действий спекулянтов, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, драматизировать ситуацию на «бумажном рынке» не стоит.
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Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
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Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Наука
Следование выигрышной стратегии оказалось необязательным при принятии решений
Люди правильно определяют стратегию принятия успешного решения даже в случае, когда задание этого не предполагает, а исход является исключительно вероятностным, но не всегда ей пользуются.
N+1 06:58
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала более чем на 10%
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 10,17% — до $22,97 за баррель.
RT на русском 03:55
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Общество
«Медиазона» рассказала о «теневой сети» продвижения поправок в Конституцию на фоне пандемии
Выяснилось, что к «теневой пропагандистской сети» могут иметь отношение организация «Национальные приоритеты», Институт развития интернета и волонтерское движение ОНФ «мывместе2020.рф».
Дождь 13:34
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Биатлон
Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича
Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU 08:44
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
В мире зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 12:36
Экономика
В России осудили запрет скидок на продукты в магазинах
Запрет акционных скидок на продукты в магазинах только навредит продавцам и поставщикам, не говоря уже о потребителях.
Lenta.ru 10:09
Армия и оружие
Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
Противовоздушные силы Сирии успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство САНА.
Российская газета вчера в 16:40
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Российская газета 11:22
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Энергетика
Цена на нефть упала до 11 долларов
Стоимость июньского фьючерса на американскую нефть WTI упала до 11 долларов за баррель в ходе торгов во вторник, 21 апреля, на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 13:39
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Общество
ТАСС вошел в список системообразующих организаций
Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 19 апреля в 15:26
Здоровье
Уровень смертности от коронавируса в России назвали «удивительным»
В России наблюдается удивительно низкий уровень смертности от коронавируса нового типа.
MedikForum.ru вчера в 18:25