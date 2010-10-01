Энергетика

News.ruNews.ruНовак: фьючерсы на нефть WTI обвалили спекулянты

Стоимость нефтяных фьючерсов на смесь WTI обвалилась из-за действий спекулянтов, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, драматизировать ситуацию на «бумажном рынке» не стоит.
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Новак: фьючерсы на нефть WTI обвалили спекулянты

News.ru12:59

Рекордно обвалился нефтяной фьючерс на нефть марки WTI

ИА Красная Веснавчера в 09:15
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