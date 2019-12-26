Энергетика

News.ruNews.ruНовак: грязную нефть после ЧП на «Дружбе» очистят к середине 2020 года

Загрязнённое хлоридами сырьё попало в «Дружбу», по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБК25 декабря в 16:00

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«Дружба» любит тишину

Коммерсантъвчера в 18:03

Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

ТАСС25 декабря в 16:52

Глава Минэнерго РФ заявил, что грязную нефть уберут до середины 2020 года

REGNUM25 декабря в 22:15

Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

Эхо Москвы25 декабря в 20:04

Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода

Ведомости25 декабря в 16:53

Грязная нефть из нефтепровода «Дружба» будет убрана через полгода

Российская газета25 декабря в 23:48

Новак: Загрязнённая нефть в «Дружбе» будет полностью убрана к середине 2020 года

ПРАЙМ25 декабря в 16:16
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