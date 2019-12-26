Энергетика
News.ruНовак: грязную нефть после ЧП на «Дружбе» очистят к середине 2020 года
Загрязнённое хлоридами сырьё попало в «Дружбу», по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБК25 декабря в 16:00
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Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»
Эхо Москвы25 декабря в 20:04
Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода
Ведомости25 декабря в 16:53
Грязная нефть из нефтепровода «Дружба» будет убрана через полгода
Российская газета25 декабря в 23:48
Новак: Загрязнённая нефть в «Дружбе» будет полностью убрана к середине 2020 года
ПРАЙМ25 декабря в 16:16
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