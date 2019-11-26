Политика
ИнтерфаксНовак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
В репликах Новака и Миллера, которые показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК), речь шла о подготовке к осенне-зимнему сезону. При этом ранее стало известно, что вечером 25 ноября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.RT на русском08:34
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
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