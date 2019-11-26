Политика
ИнтерфаксНовак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
В репликах Новака и Миллера, которые показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК), речь шла о подготовке к осенне-зимнему сезону. При этом ранее стало известно, что вечером 25 ноября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.RT на русском08:34
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Футбол
Локомотив — Байер 0:1 (1-й тайм)
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Экономика
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Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
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Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
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Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
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Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.
Политика
ГБР предоставили доступ к данным паспортов Порошенко
В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.
Гаджеты
Умные часы Honor Watch Magic 2 появились на официальном рендере
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Кино
Представлен новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы»
Телесеть АМС представила новый телевизионный сериал, который станет очередным спин-оффом популярного шоу "Ходячие мертвецы".
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Культура
Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»
Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Наука
Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи
Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.
Футбол
Победивший рак защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астаны»
«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Астаны».
Авто
Geely и Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
Шоу-бизнес
Бабушка Ивана Урганта перенесла операцию
Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант прооперировали в одной из петербургских больниц.