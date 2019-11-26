Политика
ИнтерфаксНовак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России. В репликах Новака и Миллера, которые показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК), речь шла о подготовке к осенне-зимнему сезону.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.RT на русском08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Общество
В Госдуме поддержали предложение сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме выступили в поддержку предложения губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который сделал для чиновников 31 декабря выходным днем.
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Спорт
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде
NYT: Комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года pic.twitter.com / kkeC7O2cnt — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) November 25, 2019 Рекомендации составили, основываясь на докладе члена комитета, британского адвоката Джонатана Тейлора.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Политика
Контрразведка Чехии рассказала о действиях российских спецслужб
В конце 2018 года BIS назвал действия Москвы главной угрозой для безопасности страны.
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые вышла в свет после родов
Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Армия и оружие
ВКС России запустили на орбиту военный спутник
Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.
Армия и оружие
Минобороны России получит первый Ту-160М с завода в Казани в 2021 году
Министерство обороны России получит первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Армия и оружие
На борту «Адмирала Горшкова» заметили ТПК гиперзвуковых ракет «Циркон»
Представим графическое изображение, которое, как ранее сообщалось, соответствует контейнеру для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон": Как видно, изображённый на иллюстрации ТПК вполне соответствует тому, что видно на кадрах с фрегатом "Адмирал Горшков".
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на врача в Псковской областной детской больнице
Врач Псковской детской областной клинической больницы получила ножевое ранение 25 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Гаджеты
Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря
Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.