Политика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России. В репликах Новака и Миллера, которые показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК), речь шла о подготовке к осенне-зимнему сезону.
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с чего всё началось
«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — цитирует
 Путина пресс-служба Кремля.
RT на русском08:34

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Путин встретился с Новаком и Миллером

Газета.Ru08:36

Путин назвал основную тему разговора с Зеленским

RT на русском08:34

Газовые проблемы: Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Вести.Ru08:09

Путин назвал Миллеру и Новаку главную тему своего разговора с Зеленским

РБК09:29

Путин предложил Миллеру и Новаку обсудить транзит газа через Украину

Интерфакс08:36

Новак сообщил, что основные объекты электроэнергетики РФ готовы к работе в зимний период

ТАСС08:30

Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским

РИА Новости08:11
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Общество

В Госдуме поддержали предложение сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме выступили в поддержку предложения губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который сделал для чиновников 31 декабря выходным днем.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск 02:10
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 09:22
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Фигурное катание

Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

Sport24.ru 06:45
Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде

NYT: Комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года pic.twitter.com / kkeC7O2cnt — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) November 25, 2019 Рекомендации составили, основываясь на докладе члена комитета, британского адвоката Джонатана Тейлора.
Невские Новости вчера в 15:41
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Политика

Контрразведка Чехии рассказала о действиях российских спецслужб

В конце 2018 года BIS назвал действия Москвы главной угрозой для безопасности страны.
Евразия Daily 08:58
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Актуальные Новости вчера в 10:00
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° вчера в 03:38
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые вышла в свет после родов

Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.
StarHit.ru 04:00
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Армия и оружие

ВКС России запустили на орбиту военный спутник

Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Происшествия

Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

BFM.ru 09:50
Армия и оружие

Минобороны России получит первый Ту-160М с завода в Казани в 2021 году

Министерство обороны России получит первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году.
Реальное время вчера в 02:58
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Армия и оружие

На борту «Адмирала Горшкова» заметили ТПК гиперзвуковых ракет «Циркон»

Представим графическое изображение, которое, как ранее сообщалось, соответствует контейнеру для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон": Как видно, изображённый на иллюстрации ТПК вполне соответствует тому, что видно на кадрах с фрегатом "Адмирал Горшков".
Военное обозрение вчера в 07:02
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Происшествия

Мужчина с ножом напал на врача в Псковской областной детской больнице

Врач Псковской детской областной клинической больницы получила ножевое ранение 25 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Псковское агентство информации вчера в 07:35
Гаджеты

Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря

Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
MobiDevices 04:46
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Политика

«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Взгляд.ру 00:37
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
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