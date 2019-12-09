Политика
Москва 24Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского
Руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак станут участниками встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак будут участвовать во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.РИА Новости03:19
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