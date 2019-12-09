Политика
Красная веснаМиллер и Новак примут участие во встрече Путина и Зеленского в Париже
По данным источника Миллер и Новак примут участие во встречи лидеров двух государств, в ходе которой планируется обсуждение реализации минских соглашений. Встреча Путина и Зеленского запланирована после саммита нормандской четверки, которая пройдет в Париже.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак будут участвовать во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.РИА Новости03:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Спорт
Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией
9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Авто
«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva
В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Политика
Путин и Меркель провели переговоры в Париже
Владимир Путин и Ангела Меркель провели двустороннюю встречу в Париже в преддверии переговоров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Технологии
Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами
Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Шоу-бизнес
Тата и Сергей Бондарчуки официально оформляют развод
В судебном участке сообщили, что иск о разводе поступил 15 ноября.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Наука
Гибрид обезьяны и свиньи родился в Китае
Ученые в Китае смогли создать гибриды свиньи и обезьяны, на свет появилось два поросенка с генами обезьяны, сообщает Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Космос
Космонавт объяснил, почему на орбите побывало так мало женщин
Сами космонавты объясняют гендерную несправедливость тем, что женский организм "очень нежный", рассказал в интервью радио Sputnik Андрей Борисенко.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Спорт
Глава ОКР пообещал сделать все для выступления сборной под флагом РФ
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будут приложено максимум усилий, чтобы сборная России выступила под российским флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Футбол
Месси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»
Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
Кино
Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Политика
Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Экономика
Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.