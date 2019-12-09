Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак будут участвовать во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

с чего всё началось

По данным источника Миллер и Новак примут участие во встречи лидеров двух государств, в ходе которой планируется обсуждение реализации минских соглашений. Встреча Путина и Зеленского запланирована после саммита нормандской четверки, которая пройдет в Париже.

Миллер и Новак примут участие во встрече Путина и Зеленского в Париже

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