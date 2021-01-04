Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Саудовской Аравии заявили, что странам ОПЕК+ стоит быть осторожными

Абдулазиз бен Салман считает, что, несмотря на то, что на данный момент ситуация на нефтяном рынке не вызывает опасений, странам ОПЕК+ стоит остеречься, потому как спрос на нефть все еще «хрупкий». Кроме того, он напомнил о новом варианте коронавируса, «поведение» которого является непредсказуемым.В источнике
OilCapital.ru
ИА Красная Весна
РБК
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

В Саудовской Аравии заявили, что странам ОПЕК+ стоит быть осторожными

ИА Красная Веснавчера в 14:29
РБК

Новак и саудовский принц оценили будущее нефти и мировой экономики

РБКвчера в 12:08
OilCapital.ru

Волатильность нефтяного рынка по-прежнему велика — министр Саудовской Аравии

OilCapital.ruвчера в 10:54
Показать все источники

Беспилотник ВВС США провоцировал российские ПВО у границ страны в новогоднюю ночь

Ряд интернет-изданий, ссылаясь на собственные источники, распространил сообщение, что американский беспилотник RQ-4 Global Hawk выполнял полет в нескольких километрах от границ России с Эстонией, Литвой, Латвией, Грузией и Украиной.
Военное дело3 января в 01:16