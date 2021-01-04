Абдулазиз бен Салман считает, что, несмотря на то, что на данный момент ситуация на нефтяном рынке не вызывает опасений, странам ОПЕК+ стоит остеречься, потому как спрос на нефть все еще «хрупкий». Кроме того, он напомнил о новом варианте коронавируса, «поведение» которого является непредсказуемым.

Поделиться