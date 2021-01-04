В Саудовской Аравии заявили, что странам ОПЕК+ стоит быть осторожными
Абдулазиз бен Салман считает, что, несмотря на то, что на данный момент ситуация на нефтяном рынке не вызывает опасений, странам ОПЕК+ стоит остеречься, потому как спрос на нефть все еще «хрупкий». Кроме того, он напомнил о новом варианте коронавируса, «поведение» которого является непредсказуемым.В источнике
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Волатильность нефтяного рынка по-прежнему велика — министр Саудовской Аравии
OilCapital.ruвчера в 10:54