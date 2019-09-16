Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак оценил атаку на объекты Saudi Aramco

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих запасов, предает РИА "Новости".
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Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атак дронов на Saudi Aramco

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