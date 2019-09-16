Энергетика
ИзвестияНовак прокомментировал атаку на объекты Saudi Aramco
Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Gazeta.SPb 13 сентября в 20:15
Фигурное катание
Фигуристка Валиева призналась, что ей нравится выступать при полных трибунах
Заполненные трибуны помогают российской фигуристке Камиле Валиевой сохранять концентрацию во время соревнований.
ТАСС 01:49
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Теннис
Путин отметил значимость теннисного турнира St.Petersburg Open
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV Международного теннисного турнира St.Petersburg Open и отметил, что мероприятие по праву считается одним из наиболее значимых и ожидаемых событий в международном теннисном календаре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Авто
Опубликованы первые изображения нового купе-кроссовера Volkswagen
Новый кузов, как предполагают китайские коллеги, сделает кросс-купе на 3 мм короче и на 25 ниже стандартного VW Tayron: как раз, до 4586 и 1635 мм соответственно.
Автоновости дня 04:19
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Наука
Ученые раскрыли механизм развития смертельной стадии рака
Открытие помогло ученым спрогнозировать, по каким путям будут мигрировать клетки, и составить карты их движения, пишет Лента.ру.
Кубанские новости 02:20
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Футбол
Отец Месси встретился с руководством «Интер Майами»
Metaratings вчера в 16:01
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices 05:26
Политика
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
РИА Новости 02:47
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Культура
«Таврида танцы» собрала 200 танцоров и хореографов со всей России
Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму.
Lenta.ru 05:27
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru 14 сентября в 22:29
Музыка
Чиновница написала заявление в полицию на Шнурова за мат на концерте
После концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону на Сергея Шнурова написали заявление в полицию, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
МР7.ру 05:39
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Армия и оружие
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками
Представители движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками на нефтяные объекты.
Ruposters.ru 05:40