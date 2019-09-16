Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Дефицит, который может появиться на рынке нефти из-за последних событий в Саудовской Аравии, можно будет покрыть с помощью мировых коммерческих нефтяных запасов. Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, пока неясно, нужно ли России будет наращивать объемы добычи.

Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco

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