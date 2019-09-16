Энергетика
ТК ЗвездаНовак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Космос
Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Оперуполномоченный Сергей Косьяненько получил три года и два месяца колонии общего режима, его коллега Олег Соколовский — три года.
РБК 11:04
Киберспорт
В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses
CyberSport.ru 06:48
Космос
«Роскосмос» думает вернуть космонавтам оружие
Популярная механика 05:35
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Волейбол
Российские волейболистки проиграли Китаю на Кубке мира
Волейболистки из России потерпели первое поражение на Кубке мира, проходящем в Японии. Со счетом 0:3 спортсменки из РФ уступили Китаю.
iReactor 05:29
Здоровье
105 лет назад в России запретили торговлю водкой
105 лет назад в России запретили продажу водки. Комплекс антиалкогольных мер быстро принес положительные результаты.
Газета.Ru 05:00
Политика
Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Lenta.ru 11:02
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети, говорится в материалах на сайте Минфина.
РИА Новости 10:51
Наука
Эксперты: человеческое тело движется после смерти
Австралийские специалисты провели масштабное исследование, которое доказало, что человеческое тело двигается в течение года после смерти.
Ясно 04:10
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 13 сентября в 14:14
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор 05:00
Футбол
Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 10:52
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Происшествия
В Москве у станции метро неизвестный расстрелял двух человек
У станции метро "Тимирязевская" неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате ранения получили два человека.
Московский Комсомолец 03:51
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32