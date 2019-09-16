Энергетика

ТК ЗвездаТК ЗвездаНовак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
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