Энергетика
ТК ЗвездаНовак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
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Новак: из-за взрывов в Саудовской Аравии не нужны экстренные меры в рамках ОПЕК+
Ведомостивчера в 02:40
Новак: Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атаки дронов в Саудовской Аравии
Коммерсантъвчера в 03:58
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
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Пушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»
Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о "войсках в Донбассе".
Газета.Ru вчера в 19:54
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Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 18:15
Авто
«Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального
Газета "Коммерсантъ" сообщила детали иска ООО "ФЛАЙ АВТО" к "Фонду борьбу с коррупцией" Алексея Навального на 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала поклонников снимком в полупрозрачном платье
Популярная певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, продемонстрировав на нем свою роскошную фигуру.
Территория новостей 15 сентября в 03:00
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:53
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Шепелев призвал семью Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы
Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, призывая сделать официальное заявление о состоянии ее здоровья.
ТК Звезда 00:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко
Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.
Lenta.ru 00:36
Авто
Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России
В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
Банки.ру вчера в 01:51
Происшествия
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru вчера в 21:02
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 16:33
Космос
Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.
Профиль вчера в 10:06
Гаджеты
Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.
Дни24 вчера в 11:33
Экономика
Суд отложил до 3 октября разбирательство о допэмиссии «Восточного» из-за оценки акций
Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ 00:00
Общество
Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета вчера в 20:15
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru вчера в 03:24
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily вчера в 09:57
Армия и оружие
Премьер Киргизии прибыл на место конфликта на границе с Таджикистаном
Газета.Ru вчера в 23:58
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском вчера в 21:55
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами
Astera вчера в 14:28
Здоровье
Дефицит медицинских работников в Башкирии уменьшается
В текущем году в больницах Башкортостана медицинских работников стало больше на 178 человек.
Панорама (Благовещенск) вчера в 06:59