Демпфер был придуман для того, чтобы избежать резких колебаний цен на топливо внутри страны из-за изменения внешней конъюнктуры. Правительство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой внутренней индикативной ценой.

С чего всё началось «Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — цитирует Новака пресс-служба правительства. ФАН 18:07