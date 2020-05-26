Энергетика
Вестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками
Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
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с чего всё началось
Министр энергетики РФ Александр Новак в формате видеоконференции встретится с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы обсудить выполнение сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями проведения встречи.ТАСС04:53
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