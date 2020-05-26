По словам Александра Новака, с рынка уже ушло около 14–15 млн б/с c учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7 – 12 млн б / с, но Минэнерго рассчитывает, что в июне — июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления.

с чего всё началось

Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.

Новак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками

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