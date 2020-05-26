Энергетика
Вестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками
Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
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с чего всё началось
По словам Александра Новака, с рынка уже ушло около 14–15 млн б/с c учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7 – 12 млн б / с, но Минэнерго рассчитывает, что в июне — июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления.Коммерсантъвчера в 13:30
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Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца
Интерфаксвчера в 13:54
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
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Отмечается, что возвращение к работе таких предприятий, как автосервисы, парикмахерские и салоны красоты, ателье, стоматологии, станет возможным только при улучшении эпидобстановки в Ростовской области.
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"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью
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Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
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Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили во всех субъектах РФ
Москва, 27 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8338 случаев заражения коронавирусом.
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Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
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НТВ 03:08
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ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
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В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
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В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
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Главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков в беседе с «Вечерней Москвой».
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Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
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Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Глава региона поручил муниципальным властям усилить работу с населением совместно с правоохранительными органами, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции.
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Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
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Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
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