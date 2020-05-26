Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками

Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
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с чего всё началось

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

По словам Александра Новака, с рынка уже ушло около 14–15 млн б/с c учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7 – 12 млн б / с, но Минэнерго рассчитывает, что в июне — июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления.
Коммерсантъвчера в 13:30

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Продление действия текущих квот ОПЕК+ может поддержать цены на нефть

ПРАЙМ03:40

Нефтяники РФ обсуждают возможность продления текущих санкций к ОПЕК+

News.ruвчера в 16:08

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 13:30

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвывчера в 15:32

Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца

Интерфаксвчера в 13:54

Источник: российские нефтяники обсуждают возможность продления текущих квот ОПЕК+

ТАССвчера в 14:37

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 15:07
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты. Об этом говорит статистика Центрального Банка России.
Piter.tv вчера в 03:53
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Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru вчера в 14:35
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле

Российские власти рассматривают 1 и 8 июля в качестве возможных дат для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Северпост вчера в 16:59
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Общество

Власти Ростова анонсировали снятие ограничений

Отмечается, что возвращение к работе таких предприятий, как автосервисы, парикмахерские и салоны красоты, ателье, стоматологии, станет возможным только при улучшении эпидобстановки в Ростовской области.
Kursk.com 03:24
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Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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Общество

В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью

26 мая было подписано и опубликовано постановление №434-П. Оно вносит в список разрешенных для торговли товаров еще несколько единиц.
КП - Саратов 01:12
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Шоу-бизнес

Возлюбленную Нагиева из «Кухни» не узнали на фото с мужем

В сериале девушка сыграла роль стервочки Фото: кадр из сериала "Кухня" 25 мая у ее супруга был день рождения, и она выложила фотографию с нежным поцелуем, которую они однажды сделали на Шри-Ланке.
Комсомольская правда вчера в 04:41
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили во всех субъектах РФ

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REGNUM 03:45
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
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Космос

Системы Crew Dragon готовы к историческому пилотируемому полету

Тестовые образцы взрывались на старте, выходила из строя электроника и системы эвакуации космонавтов, но в прошлом году SpaceX удалось создать образец, автоматически пристыковавшийся к Международной космической станции.
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Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек

RT на русском 02:39
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Диетолог назвал основную причину набора веса в самоизоляции

Главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков в беседе с «Вечерней Москвой».
РБК 00:40
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Экономика

Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости 25 мая в 07:52
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российская газета 02:33
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за соблюдением самоизоляции

Глава региона поручил муниципальным властям усилить работу с населением совместно с правоохранительными органами, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции.
Терра 02:27
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
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Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Коронавирус выявили у кошки в России

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Поиском жизни на Марсе займутся Шерлок и Ватсон

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