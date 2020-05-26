Энергетика

РБКРБКСМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ13:30

Подробнее о событии

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

РБК17:26

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъ13:30

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ru15:07

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвы15:32

Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца

Интерфакс13:54

Источник: российские нефтяники обсуждают возможность продления текущих квот ОПЕК+

ТАСС14:37

Нефтяники РФ обсуждают возможность продления текущих санкций к ОПЕК+

News.ru16:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
2,6K
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
127
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
3
Политика

«Бессмертный полк» в России пройдет 26 июля

ИА Удмуртия 10:02
16
Шоу-бизнес

Скит Ульрих прокомментировал разрыв Лили Рейнхарт и Коула Спроуса

Popcake 14:53
Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
872
Энергетика

В России снизились цены на бензин

Если сравнивать с мартовскими показателями, потребительские цены на бензин в РФ в среднем снизились на 0,2 процента, сообщает агентство ТАСС, сославшись на сведения от Росстата.
Ореанда-Новости 16:52
10
Общество

Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 14:26
3
Происшествия

Пожар уничтожил 11 домов в цыганском поселке под Самарой

Огонь полностью уничтожил 11 жилых домов в цыганском поселке Яицкое в Самарской области.
BFM.ru 06:22
94
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
794
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
484
Здоровье

Федеральный Минздрав направил своих экспертов в Забайкалье

В Забайкальский край направлена сводная группа специалистов федерального Минздрава. Она поможет местным медикам бороться с коронавирусом.
EastRussia 12:29
1
Культура

Иван Стебунов выиграл «Танцы со звёздами»

Победителем 11-го сезона по итогам общего голосования стала пара Иван Стебунов — Инна Свечникова.
Труд 16:42
50
Хоккей

НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
496
Авто

Шесть автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Тарантас Ньюс 24 мая в 06:30
52
Происшествия

Служебный автомобиль мэра российского города попал в аварию

Служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова попал в аварию на въезде в столицу Ингушетии.
Lenta.ru 18:28
Политика

Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе

Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.
REGNUM 17:47
Здоровье

В Екатеринбурге медики с COVID-19 пожаловались на невыплату страховки

Сотрудникам скорой помощи Екатеринбурга, заразившимся коронавирусом при выполнении служебных обязанностей, не выплатили обещанные президентом страховые средства, сообщает 26 мая портал «66.ру».
ИА Красная Весна 15:42
Наука

Определены новые функции окраски гадюк

Исследователями определены новые функции окраски гадюк. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:35
7
Культура

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия вчера в 15:23
258
Космос

Астрономы открыли новый класс космических взрывов

Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
РИА Новости 14:55
1
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом

Живут Джиган и Оксана действительно вместе, но, по словам Самойловой, только лишь как отец и мать для их детей.
Paparazzi.ru вчера в 16:18
16
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,4K
Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
165
Кино

Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»

Piter.tv 03:44
25
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
990
Политика

Трамп пообещал «мощные» меры против Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
15
Гаджеты

Появились первые фотографии Xiaomi Mi Band 5

МонаВиста 13:31
7
Кино

Названа дата выхода третьего сезона сериала «Тьма»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, финального сезона немецкого сериала «Тьма», который выйдет на платформе 27 июня.
Известия 15:50
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное