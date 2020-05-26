Энергетика
РБКСМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.Коммерсантъ13:30
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Огонь полностью уничтожил 11 жилых домов в цыганском поселке Яицкое в Самарской области.
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Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Lenta.ru 18:28
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Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
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Определены новые функции окраски гадюк
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Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
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Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
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Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
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Появились первые фотографии Xiaomi Mi Band 5
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Названа дата выхода третьего сезона сериала «Тьма»
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