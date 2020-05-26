Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками

Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
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с чего всё началось

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъвчера в 13:30

Подробнее о событии

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 17:26

Нефтяники РФ обсуждают возможность продления текущих санкций к ОПЕК+

News.ruвчера в 16:08

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 13:30

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвывчера в 15:32

Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца

Интерфаксвчера в 13:54

Источник: российские нефтяники обсуждают возможность продления текущих квот ОПЕК+

ТАССвчера в 14:37

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 15:07
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова обвинила вдову Караченцова во лжи

Актриса Людмила Поргина врет, что сидит без денег. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявила актриса Татьяна Бронзова.
Рамблер 03:15
Общество

Губернатор вмешался в инцидент с чиновником, оскорбившим ярославцев

Губернатор Ярославской области поручил провести служебную проверку в связи с распространенной сегодня в соцсетях записи скандала во дворе ярославского дома, участником которого стал директор государственного предприятия «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 10:20
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
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Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК вчера в 18:56
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
АиФ Саратов вчера в 01:46
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
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Политика

Валерий Радаев назвал Саратов лучшим городом в мире

Саратов - лучший город в мире и просил бы с этим трендом жить и работать.
Московский Комсомолец 03:28
Шоу-бизнес

54-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини

54-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини Брук Шилдс не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике.
Экспресс газета 03:26
Финансы

Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов

В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 05:38
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Культура

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия 25 мая в 15:23
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Общество

Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:54
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
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Наука

Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
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Происшествия

Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм

Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
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Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
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Общество

Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений

«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Здоровье

О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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Политика

Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle

Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
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