Энергетика
Вестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками
Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.Коммерсантъвчера в 13:30
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Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца
Интерфаксвчера в 13:54
Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Lenta.ruвчера в 15:07
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Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Жена Щербакова обвинила вдову Караченцова во лжи
Актриса Людмила Поргина врет, что сидит без денег. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявила актриса Татьяна Бронзова.
Рамблер 03:15
Общество
Губернатор вмешался в инцидент с чиновником, оскорбившим ярославцев
Губернатор Ярославской области поручил провести служебную проверку в связи с распространенной сегодня в соцсетях записи скандала во дворе ярославского дома, участником которого стал директор государственного предприятия «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК вчера в 18:56
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
АиФ Саратов вчера в 01:46
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
Политика
Валерий Радаев назвал Саратов лучшим городом в мире
Саратов - лучший город в мире и просил бы с этим трендом жить и работать.
Московский Комсомолец 03:28
Шоу-бизнес
54-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини
54-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини Брук Шилдс не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике.
Экспресс газета 03:26
Финансы
Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов
В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 05:38
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия 25 мая в 15:23
Общество
Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:54
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Происшествия
Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм
Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
ТАСС 02:59
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 25 мая в 07:04
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Политика
Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle
Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54