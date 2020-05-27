Энергетика
Вестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками
Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Министр энергетики РФ Александр Новак в формате видеоконференции встретится с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы обсудить выполнение сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями проведения встречи.ТАССвчера в 04:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 25 мая в 10:06
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Политика
Подавший в суд на Путина бывший губернатор попал в больницу
Уточняется, что Игнатьев, подавший в суд на президента России Владимира Путина, госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.
Lenta.ru 04:42
Футбол
Роналду поинтересовался мнением подписчиков о своей новой прическе
SM News вчера в 13:44
Технологии
Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро
Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru вчера в 15:10
Происшествия
Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга
Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Политика
Голосование по Конституции может пройти в июле
Голосование по поправкам к Конституции РФ может состояться в первой половине июля 2020 года.
Политсовет 02:06
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU 25 мая в 02:08
Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Авто
На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета
Средства предоставлены под беспроцентный кредит. LADA Niva получит знакомую платформу CMF-B, только с доработками и улучшениями.
RuNews24.ru 04:21
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM вчера в 05:05
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
Происшествия
В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности
О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
РБК 04:03
Футбол
«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Происшествия
На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Транспорт
«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость поездки до 300 рублей
Компания "Аэроэкспресс", которая перевозит пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, с 15 июня снизит стоимость поездки до 300 руб. Компания намерена восстановить отмененные ранее поезда в аэропорты в полном объеме.
Вести.Ru 04:21
Путешествия
АТОР: открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
Интерфакс 04:22
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Транспорт
Движение открывается
Курсирование пассажирских поездов между Латвией, Литвой и Эстонией возобновляется с 15 мая.
Гудок 25 мая в 19:00
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета 25 мая в 07:47