Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками

Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
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Источник: Новак обсудит с нефтяниками выполнение сделки ОПЕК+

Министр энергетики РФ Александр Новак в формате видеоконференции встретится с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы обсудить выполнение сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями проведения встречи.
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