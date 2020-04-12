Надежду на согласование и подписание сделки ОПЕК+ выразил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. По словам главы российского ведомства, выход из сложившейся на рынке ситуации будет долгим. Этот процесс продлится минимум до конца года.

Новак надеется на согласование сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 989

Здоровье В Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавируса По словам и.о. начальника отдела на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавирусной инфекции. 8

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,1K

Общество В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК». 345

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 19

Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 1,3K

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Общество YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому. 216

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 898

Музыка Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве. 134

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Политика Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. 555

Общество Умерла первая пациентка с коронавирусом в Воронеже Губернатор Александр Гусев принес соболезнования в связи с первой в Воронежской области смертью после возможного заражения коронавирусной инфекцией. 49

Наука Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail. 46

Политика МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию «На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 73