Экономика
Экономика сегодняНовак надеется на согласование сделки ОПЕК+ в ближайшие дни
Надежду на согласование и подписание сделки ОПЕК+ выразил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. По словам главы российского ведомства, выход из сложившейся на рынке ситуации будет долгим. Этот процесс продлится минимум до конца года.
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Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru вчера в 10:09
Происшествия
В Липецке в ДТП погиб мотоциклист
В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
Обозреватель Врн 13:54
Общество
На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Политика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Здоровье
В Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавируса
По словам и.о. начальника отдела на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавирусной инфекции.
Kursk.com 12:40
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 13:21
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом.
Gazeta.SPb 11:16
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа вчера в 10:09
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Общество
Умерла первая пациентка с коронавирусом в Воронеже
Губернатор Александр Гусев принес соболезнования в связи с первой в Воронежской области смертью после возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 08:51
Общество
Почему в Химках образовалась пробка из машин скорой помощи
Аргументы недели вчера в 11:18
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграли 50 миллионов человек
Cyber.sports.ru 09:41
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Происшествия
Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича
По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37