Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНовак надеется на согласование сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

Надежду на согласование и подписание сделки ОПЕК+ выразил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. По словам главы российского ведомства, выход из сложившейся на рынке ситуации будет долгим. Этот процесс продлится минимум до конца года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новак: РФ надеется на заключение окончательной сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

News.ru11:47

Новак надеется на заключение финальной сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

RT на русском11:38

Новак выразил надежду на скорое окончательное согласование сделки ОПЕК+

Известия10:55

Минэнерго надеется заключить окончательную сделку ОПЕК+ в ближайшие дни

Газета.Ru11:25

Минэнерго России надеется на заключение окончательной сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

ТАСС11:08

Новак рассчитывает на скорейшее подтверждение сделки ОПЕК+

Народные новости11:05

Новак предрек проблемы с ценой на нефть до конца года

Московский Комсомолец11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru вчера в 10:09
921
Происшествия

В Липецке в ДТП погиб мотоциклист

В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
Обозреватель Врн 13:54
Общество

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
2,3K
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
408
Политика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
20
Общество

3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов

Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
866
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
989
Здоровье

В Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавируса

По словам и.о. начальника отдела на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано шесть очагов коронавирусной инфекции.
Kursk.com 12:40
8
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
2,1K
Общество

В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 13:21
345
Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
19
Общество

Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом.
Gazeta.SPb 11:16
3
Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
1,3K
Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Общество

Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
13
Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
216
Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
177
Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
898
Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
71
Музыка

Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа вчера в 10:09
134
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
555
Общество

Умерла первая пациентка с коронавирусом в Воронеже

Губернатор Александр Гусев принес соболезнования в связи с первой в Воронежской области смертью после возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 08:51
49
Общество

Почему в Химках образовалась пробка из машин скорой помощи

Аргументы недели вчера в 11:18
1,4K
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен совсем

Газета.Ru 13:13
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone сыграли 50 миллионов человек

Cyber.sports.ru 09:41
Наука

Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса

Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
46
Политика

МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
73
Происшествия

Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
182
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное