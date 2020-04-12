Надежду на согласование и подписание сделки ОПЕК+ выразил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. По словам главы российского ведомства, выход из сложившейся на рынке ситуации будет долгим. Этот процесс продлится минимум до конца года.

Новак надеется на согласование сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

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