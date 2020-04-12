Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНовак надеется на согласование сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

Надежду на согласование и подписание сделки ОПЕК+ выразил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. По словам главы российского ведомства, выход из сложившейся на рынке ситуации будет долгим. Этот процесс продлится минимум до конца года.
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Комментарии

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