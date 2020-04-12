Энергетика
Экономика сегодняНовак надеется на согласование сделки ОПЕК+ в ближайшие дни
Надежду на согласование и подписание сделки ОПЕК+ выразил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. По словам главы российского ведомства, выход из сложившейся на рынке ситуации будет долгим. Этот процесс продлится минимум до конца года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Комментарии
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv 12:15
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу
Газета.Ru 12:23
Политика
Путин утвердил членов Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты. Всего в президентской квоте - 40 человек.
Российская газета 07:27
Экономика
Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса
Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня 04:35
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Великобритании составляет 10 612 человек, таким образом, страна стала пятым государством в мире, в котором число погибших от новой коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч человек.
РЕН ТВ 11:37
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
Гаджеты
Компания LG анонсировала смартфон Velvet с новым дизайном
Актуальные Новости 10:00
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбасс
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил Украину в стягивании боевой техники в Донбасс.
Lenta.ru вчера в 08:17
Футбол
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru 11:55
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Наука
Испанские дельфины чаще стали болеть язвой желудка из-за червей-паразитов
Язва желудка у китообразных вызывается червями-паразитами рода Anisakis, а также их близкородственными сородичами.
Вечерний курьер 01:38
Здоровье
Медик рассказала о двух месяцах работы в «красной зоне» больницы
В своей статье для CIIC медик написала, что пустующие сейчас палаты ранее были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 09:57
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Футбол
Бразильцы из «Ахмата» просят помочь им вернуться на родину
Евро-футбол.ру 12:31