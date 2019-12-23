Политика
РИА НовостиМинэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»
Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
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Шоу-бизнес
Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января
Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2020 году назначено на 15 января.
Политика
Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной
Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Диетолог считает, что любую лечебную минеральную воду не стоит употреблять без специального назначения врача.
Общество
Малышева показала квартиру в Лондоне
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма
Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта оправдалась за роман с афроамериканцем
Недавно молодая девушка рассекретила свою любовь, и оказалось, что Эрика встречается с неким темнокожим парнем, с которым она познакомилась судя по всему в Нью-Йорке, где падчерица Ивана Урганта живёт и учится уже несколько лет.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Экономика
Сбербанк хочет отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года
Сбербанк планирует отменить так называемый банковский роуминг, который предусматривает взимание комиссии при переводах между клиентами одного банка, к середине 2020 года.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Происшествия
Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни
Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
Технологии
PlayStation 5 и Xbox Series X смогут загружать игры «мгновенно»
Известно, что PlayStation 5 будет оснащена твердотельным накопителем, впрочем, как и Xbox Series X. Еще в мае Sony сообщила о том, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды.
Происшествия
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Общество
Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках
Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с защитником Пивцакиным
Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным по соглашению сторон.
Общество
Эксперт назвал способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
По словам Шапкина, чаще всего в России подделывают крепкий алкоголь, например, водку, коньяк, виски и ром, а также напитки стоимостью от 1 500 рублей за бутылку.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Происшествия
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Футбол
Гвардиола: написал письмо в Премьер-лигу, чтобы сказать им спасибо
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги Клубу из Манчестера предстоит сыграть в Премьер-лиге два матча на этой неделе, между которыми будет менее 48 часов.