Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»

Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
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Минэнерго РФ рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока-2»

ПРАЙМ03:14

Новак выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2»

Газета.Ru04:39

Новак: РФ рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока-2»

Российская газета04:01

Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»

РИА Новости03:52

Новак выразил надежду на скорейшее завершение строительства «Северного потока — 2»

Телеканал 360°04:50

Россия рассчитывает, что строительство «Северного потока - 2» завершится в ближайшее время

ТАСС02:50

Новак понадеялся на скорое завершение строительства «Северного потока – 2»

Известия02:32
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Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

РИА Новости 03:49
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января

Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2020 году назначено на 15 января.
ТК Звезда 04:20
Политика

Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной

Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Экономика

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СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
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Диетолог считает, что любую лечебную минеральную воду не стоит употреблять без специального назначения врача.
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Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

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Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма

Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Евро-футбол.ру вчера в 13:52
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru вчера в 19:30
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Дочь Ивана Урганта оправдалась за роман с афроамериканцем

Недавно молодая девушка рассекретила свою любовь, и оказалось, что Эрика встречается с неким темнокожим парнем, с которым она познакомилась судя по всему в Нью-Йорке, где падчерица Ивана Урганта живёт и учится уже несколько лет.
Bimru.ru вчера в 09:24
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Экономика

Сбербанк хочет отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года

Сбербанк планирует отменить так называемый банковский роуминг, который предусматривает взимание комиссии при переводах между клиентами одного банка, к середине 2020 года.
News.ru 03:32
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Финансы

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:22
Технологии

PlayStation 5 и Xbox Series X смогут загружать игры «мгновенно»

Известно, что PlayStation 5 будет оснащена твердотельным накопителем, впрочем, как и Xbox Series X. Еще в мае Sony сообщила о том, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды.
iXBT.com 01:31
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
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Екатерина Климова восхитила пышным бюстом

Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Paparazzi.ru 02:14
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Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.
Интерфакс 04:38
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с защитником Пивцакиным

Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным по соглашению сторон.
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Общество

Эксперт назвал способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

По словам Шапкина, чаще всего в России подделывают крепкий алкоголь, например, водку, коньяк, виски и ром, а также напитки стоимостью от 1 500 рублей за бутылку.
Профиль 03:04
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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Футбол

Гвардиола: написал письмо в Премьер-лигу, чтобы сказать им спасибо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги Клубу из Манчестера предстоит сыграть в Премьер-лиге два матча на этой неделе, между которыми будет менее 48 часов.
Чемпионат 04:12
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