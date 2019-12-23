Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва надеется на скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", несмотря на препятствия. Об этом Новак заявил в интервью РБК, которое было опубликовано 23 декабря, но записано еще того, как санкции США вступили в силу.

Экономика WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.

Транспорт Дитрих попросил электрифицировать железную дорогу в Крыму Дитрих пояснил, что электрифицирован железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Тамани, электричество проведено по самому мосту и до станции Багерово под Керчью.

Политика Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.

Политика Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Авто Пикап Lordstown Endurance оснащается мотор-колёсами Компания Lordstown Motors на днях опубликовала на своём официальном сайте подробную информацию касательно электрического пикапа Endurance.

Здоровье В Омскую область поступили больницы на колесах В Омске сегодня в торжественной обстановке вручили ключи от передвижных рентген-установок, больниц на колесах и автомобилей скорой помощи.

Армия и оружие МИД Сирии сообщил об атаке США на НПЗ в Хомсе «США, используя свою незаконную военную базу в Ат-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, это случилось четыре дня назад», ― заявил Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Общество На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.