Политика

РЕН ТВРЕН ТВНовак надеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва надеется на скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", несмотря на препятствия. Об этом Новак заявил в интервью РБК, которое было опубликовано 23 декабря, но записано еще того, как санкции США вступили в силу.
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Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»

РИА Новости03:52

Новак выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2»

Газета.Ru04:39

Новак: РФ рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока-2»

Российская газета04:01

Новак выразил надежду на скорейшее завершение строительства «Северного потока — 2»

Телеканал 360°04:50

Минэнерго РФ рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока-2»

ПРАЙМ03:14

Россия рассчитывает, что строительство «Северного потока - 2» завершится в ближайшее время

ТАСС02:50

Новак понадеялся на скорое завершение строительства «Северного потока – 2»

Известия02:32
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Экономика

WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков

Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости 06:00
Общество

Пристайко назвал победой Украины соглашение о транзите газа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал победой Киева соглашение с Москвой о транзите газа.
Свободная Пресса 06:14
Политика

Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против «Северного потока - 2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Такое поручение он дал на встрече с вице-премьерами.
ТАСС 06:11
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Афиша Daily 02:10
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Pravda.Ru 05:16
Транспорт

Дитрих попросил электрифицировать железную дорогу в Крыму

Дитрих пояснил, что электрифицирован железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Тамани, электричество проведено по самому мосту и до станции Багерово под Керчью.
REGNUM 06:08
Общество

На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей

Говорит Москва 04:45
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Общество

Греф намерен решить конфликт между Rambler и Nginx без суда

Глава Сбербанка Герман Греф, которому принадлежит 46,5% в холдинге Rambler Group, рассчитывает на решение конфликта между медиахолдингом и веб-сервером Nginx в досудебном порядке.
Компания 05:02
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Общество

Работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян

Практически каждый пятый участник опроса еще не решил, как проведет каникулы.
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Политика

Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ

Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:04
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Экономика

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 04:52
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 04:04
Авто

Пикап Lordstown Endurance оснащается мотор-колёсами

Компания Lordstown Motors на днях опубликовала на своём официальном сайте подробную информацию касательно электрического пикапа Endurance.
Pnzdrive 04:03
Здоровье

В Омскую область поступили больницы на колесах

В Омске сегодня в торжественной обстановке вручили ключи от передвижных рентген-установок, больниц на колесах и автомобилей скорой помощи.
РИА ОмскИнформ 04:49
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today вчера в 08:42
Армия и оружие

МИД Сирии сообщил об атаке США на НПЗ в Хомсе

«США, используя свою незаконную военную базу в Ат-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, это случилось четыре дня назад», ― заявил Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Общество

На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Известия 04:38
Политика

Серьезные люди на Западе уже давно поняли, чей Крым, заявил Лавров

«Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», — отметил Лавров.
ФАН 04:25
Экономика

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
РБК 03:21
Культура

Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК

Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.
РБК 04:19
Кино

Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и супергеройские фильмы

КиноПоиск 04:06
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