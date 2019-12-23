Политика
РЕН ТВНовак надеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва надеется на скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", несмотря на препятствия. Об этом Новак заявил в интервью РБК, которое было опубликовано 23 декабря, но записано еще того, как санкции США вступили в силу.
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Экономика
WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков
Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
Общество
Пристайко назвал победой Украины соглашение о транзите газа
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал победой Киева соглашение с Москвой о транзите газа.
Политика
Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против «Северного потока - 2»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Такое поручение он дал на встрече с вице-премьерами.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Транспорт
Дитрих попросил электрифицировать железную дорогу в Крыму
Дитрих пояснил, что электрифицирован железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Тамани, электричество проведено по самому мосту и до станции Багерово под Керчью.
Общество
На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
Греф намерен решить конфликт между Rambler и Nginx без суда
Глава Сбербанка Герман Греф, которому принадлежит 46,5% в холдинге Rambler Group, рассчитывает на решение конфликта между медиахолдингом и веб-сервером Nginx в досудебном порядке.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Общество
Работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян
Практически каждый пятый участник опроса еще не решил, как проведет каникулы.
Политика
Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ
Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Экономика
Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США
Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Авто
Пикап Lordstown Endurance оснащается мотор-колёсами
Компания Lordstown Motors на днях опубликовала на своём официальном сайте подробную информацию касательно электрического пикапа Endurance.
Здоровье
В Омскую область поступили больницы на колесах
В Омске сегодня в торжественной обстановке вручили ключи от передвижных рентген-установок, больниц на колесах и автомобилей скорой помощи.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Армия и оружие
МИД Сирии сообщил об атаке США на НПЗ в Хомсе
«США, используя свою незаконную военную базу в Ат-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, это случилось четыре дня назад», ― заявил Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Общество
На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей
Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Политика
Серьезные люди на Западе уже давно поняли, чей Крым, заявил Лавров
«Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», — отметил Лавров.
Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Культура
Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК
Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.